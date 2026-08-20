Подростки из Долгопрудного рассказали, на что потратят заработанные летом деньги

20 августа 2026, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

У многих подмосковных школьников вместе с каникулами завершается трудовая пора. На лето они устроились на временную работу.





Подростки из Долгопрудного рассказали, на что потратят заработанные за лето деньги, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



Ученица 10 класса школы №1 Долгопрудного Екатерина Михеева работает в МБУ «Благоустройство», на базе которого организовали летние смены для подростков. В бригаде она трудится маляром – приводит в порядок детские площадки, парки и скверы.

«Я уже третий год провожу лето на работе. Это не только возможность заработать, но и с пользой провести время. Четыре часа в день отработал – и отдыхай на здоровье! Есть время и на общение с друзьями, и на развлечения, и на полезные дела. Главное, что живёшь по привычному распорядку дня, не ленишься и всё успеваешь», – рассказала девочка.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

«У нас летом в этом году трудились более 200 ребят. Очень приятно из года в год видеть и знакомые, и новые лица. У многих это первая работа», – отметила начальник отдела «Содержания детских игровых площадок МБУ «Благоустройство» Алёна Мяконькова.