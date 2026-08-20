Подростки из Долгопрудного рассказали, на что потратят заработанные летом деньги
У многих подмосковных школьников вместе с каникулами завершается трудовая пора. На лето они устроились на временную работу.
Подростки из Долгопрудного рассказали, на что потратят заработанные за лето деньги, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Ученица 10 класса школы №1 Долгопрудного Екатерина Михеева работает в МБУ «Благоустройство», на базе которого организовали летние смены для подростков. В бригаде она трудится маляром – приводит в порядок детские площадки, парки и скверы.
«Я уже третий год провожу лето на работе. Это не только возможность заработать, но и с пользой провести время. Четыре часа в день отработал – и отдыхай на здоровье! Есть время и на общение с друзьями, и на развлечения, и на полезные дела. Главное, что живёшь по привычному распорядку дня, не ленишься и всё успеваешь», – рассказала девочка.
Всего в этом году в городе во время школьных каникул были трудоустроены более 700 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они могли проявить себя в сфере благоустройства, образования, медицины, культуры, промышленности и других отраслях.
«У нас летом в этом году трудились более 200 ребят. Очень приятно из года в год видеть и знакомые, и новые лица. У многих это первая работа», – отметила начальник отдела «Содержания детских игровых площадок МБУ «Благоустройство» Алёна Мяконькова.Дети стали уважительнее относиться к работникам коммунальных служб – перестали мусорить и делают замечания тем, кто сорит.
Опрос показал, что заработанные деньги дети планируют потратить на модную одежду, велосипеды, компьютеры, телефоны, часы, поездку в Китай. Некоторые даже открывают накопительный счёт на квартиру и машину, помогают родителям и близким.
Как призналась Катя Михеева, свои деньги она, когда ей исполнится 18 лет, потратит на обучение в автошколе.