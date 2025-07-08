После аварии с маршруткой в Ступине госпитализированы семь пострадавших
Семь пассажиров микроавтобуса госпитализированы в результате аварии у села Старая Ситня городского округа Ступино. Всего в аварии с маршруткой пострадали 16 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребёнок. Бригады скорой помощи доставили в стационары Подмосковья семь человек. Состояние шести пострадавших – средней тяжести, ещё один – в тяжёлом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – отметили в ведомстве.В свою очередь в пресс-службе Минтранса Подмосковья информировали, что 8 июля около полудня водитель автобуса №30 «Ступино - больница Ганушкина – Возрождение» не справился с управлением и съехал в кювет. Маршрутка опрокинулась. По данным ведомства, перед выходом в рейс водитель прошёл медосмотр и был допущен к работе.
Все пострадавшие пассажиры могут получить страховые выплаты.