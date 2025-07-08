После аварии с маршруткой в Ступине госпитализированы семь пострадавших

08 июля 2025, 18:11

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Семь пассажиров микроавтобуса госпитализированы в результате аварии у села Старая Ситня городского округа Ступино. Всего в аварии с маршруткой пострадали 16 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.







«В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребёнок. Бригады скорой помощи доставили в стационары Подмосковья семь человек. Состояние шести пострадавших – средней тяжести, ещё один – в тяжёлом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – отметили в ведомстве.