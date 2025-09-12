Представители Китая оценили работу Подмосковья в сфере обращения с отходами
В Московской области прошла встреча с представителями китайской компании — лидера по производству коммунальной техники в Китае. Обсудили поставки машин и оборудования для вывоза ТКО в Подмосковье, рассказали в Минчистоты Московской области.
Гостям из Китая показали работу подразделения подмосковной транспортно-логистической компании в сфере обращения с отходами: от кузовного ремонта и покрасочной камеры до агрегатного цеха и токарно-фрезерного участка. Особый интерес вызвала организация склада и ремонт надстроечного оборудования.
Китайские партнеры поблагодарили за тёплый приём и отметили, что рассчитывают на дальнейшее сотрудничество и развитие совместных проектов в Московской области.
Китайские партнеры поблагодарили за тёплый приём и отметили, что рассчитывают на дальнейшее сотрудничество и развитие совместных проектов в Московской области.