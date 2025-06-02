Представители Подмосковья подали на участие в премии #МЫВМЕСТЕ около 130 заявок

02 июня 2025, 10:39

оригинал Фото: МИМП МО

Порядка 130 заявок подано от Подмосковья на участие в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Премия запущена по поручению президента Владимира Путина. Цель – поддержка проектов, направленных на помощь людям.



«В Подмосковье много неравнодушных людей, которые поддерживают тех, кому нужна помощь, занимаются детьми и молодёжью, проводят патриотические мероприятия, вовлекают жителей в добровольческую деятельность, делая наше Подмосковье ещё лучше», – рассказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.