Представители Подмосковья подали на участие в премии #МЫВМЕСТЕ около 130 заявок
Порядка 130 заявок подано от Подмосковья на участие в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Премия запущена по поручению президента Владимира Путина. Цель – поддержка проектов, направленных на помощь людям.
«В Подмосковье много неравнодушных людей, которые поддерживают тех, кому нужна помощь, занимаются детьми и молодёжью, проводят патриотические мероприятия, вовлекают жителей в добровольческую деятельность, делая наше Подмосковье ещё лучше», – рассказала министр информации и молодёжной политики региона Екатерина Швелидзе.Конкурс проводится в четырёх категориях – «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». В каждой – по 12 номинаций:
Участники могут представить проекты в сферах образования, добровольчества, здоровья, медиа, развития городской среды, поддержки незащищённых групп населения, помощи животным, социального предпринимательства и в отраслевых бизнес-проектах. В этом году к оценке заявок впервые привлекают искусственный интеллект.
Подать заявку на участие можно до 23 июня по ссылке.
Победителей наградят со 2 по 5 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия».