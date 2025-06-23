Продолжается приём заявок на конкурс «Дизайн Спринт» для молодых инженеров

23 июня 2025, 11:07

оригинал Фото: istockphoto / Tippapatt

Молодые инженеры и дизайнеры в возрасте от 20 до 25 лет, владеющие цифровыми инструментами проектирования, могут подать заявку на участие в конкурсе «Дизайн Спринт», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.