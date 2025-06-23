Продолжается приём заявок на конкурс «Дизайн Спринт» для молодых инженеров

Молодые инженеры и дизайнеры в возрасте от 20 до 25 лет, владеющие цифровыми инструментами проектирования, могут подать заявку на участие в конкурсе «Дизайн Спринт», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Конкурс ориентирован на разработку инновационных концепций станков будущего в рамках реального производственного задания. Его цель — создать современный визуальный облик российского станкостроения и выявить перспективных специалистов в сфере промышленного дизайна.
28 июня участники пройдут подготовительный практикум, по итогам которого будет сформирован шорт-лист финалистов. Им предстоит решить основное конкурсное задание 29 и 30 июня. Защита проектов и церемония награждения состоятся в финальный день — 30 июня.
Зарегистрироваться для участия можно до 25 июня. Подробности конкурса и форма заявки размещены на официальном сайте мероприятия.