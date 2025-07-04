Проверить здоровье в эти выходные можно будет в 37 подмосковных парках
В Московской области 5 и 6 июля продолжится акция «Проверь здоровье в парке». Врачи будут работать в 37 парках, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«По традиции летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для жителей, которые по каким-то причинам не могут прийти в поликлиники в будние дни. На месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. В этом году такой возможностью уже воспользовались более 1,4 тыс. человек», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Диагностика в парках доступна для лиц старше 18 лет. Чтобы пройти профосмотр, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут пациенту в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости его направят в поликлинику на углублённое обследование.