Проверить здоровье в эти выходные приглашают 32 подмосковных парка

15 августа 2025, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 16 и 17 августа, в Подмосковье продолжится акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут работать в 32 парках городских округов региона, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.







«По традиции летом наши врачи проводят выездные профилактические осмотры в парках Подмосковья. Это удобный формат – желающие старше 18 лет могут проверить здоровье, просто гуляя в парке. Для этого не надо специально идти в поликлинику. В этом году в акции «Проверь здоровье в парке» уже приняли участие более 4,5 тыс. человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

