Раменские хирурги удалили из губы школьницы вросший пирсинг

09 ноября 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Раменской больницы удалили из губы подростка вросший пирсинг. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение обратилась девочка с жалобами на острую боль и сильный отёк губы после пирсинга, сделанного несколько недель назад. Как оказалось, неправильно подобранное и слишком короткое украшение вросло в слизистую оболочку. Школьница не могла самостоятельно снять его.



Врачи отметили глубокое врастание штанги в мягкие ткани и формирование плотной капсулы. Всё осложнялось отёком и воспалением. Хирурги решили провести пациентке экстренное вмешательство под местной анестезией.

«Мы выполнили микроразрез по внутренней поверхности губы. В ходе операции заметили, что металл полностью окружён плотной рубцовой тканью. Чтобы извлечь инородное тело, не повредив мимические мышцы и не оставив глубокой деформации губы, понадобилось ювелирно иссекать капсулу», – описал ход операции заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.