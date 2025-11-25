Раменские школьники узнали о профессии военного корреспондента

25 ноября 2025, 17:42

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

25 ноября в ДК «Победа» вновь провели встречу проекта «Герои нашего двора». Гостями мероприятия стали фотограф с мировым именем и автор социально-гуманитарных проектов Роман Адлер, подполковник и начальник отдела военных корреспондентов «Красная звезда» Роман Бирюлин, а также журналист и фронтовой волонтер Ольга Неаполитанская, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Ребята из Удельнинской гимназии и Быковской школы №15 узнали, что привело гостей на Донбасс, в чем они видят свою миссию и как строят свою профессию. Спикеры ответили на множество вопросов и поделились личным опытом.



Фотографии Романа Адлера для проекта «Территории», размещённые в фойе ДК, не оставили никого равнодушным. Каждый снимок отражает судьбу человека и мгновение, которое автору удалось сохранить.



​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Подполковник Роман Бирюлин рассказал о работе военного корреспондента и о «Редакционно-издательском центре «Красная звезда» Министерства обороны РФ». Он награждён медалью «Участника специальной военной операции», медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, «За отличие в военной службе» I, II и III степени, а также медалями генерала армии Маргелова и маршала авиации Кутахова.





«Наши истории – это не просто факты из жизни. Они отвечают на вопрос: «А что ты сделал для своей страны, для людей, живущих в ней, для Родины?» Они заставляют задуматься. Каждая история уникальна. И опыт каждого из сегодняшних гостей говорит о любви к выбранной профессии, о желании рассказать правду, запечатлеть те мгновения, которые навсегда вошли в историю, чтобы о них знали и помнили», – отметила Ольга Неаполитанская.

​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа



«Поддерживаю инициативу сотрудников ДК «Победа» в реализации проекта «Герои нашего двора». Он помогает формировать патриотизм и гражданскую ответственность у молодёжи, воспитывает уважение к истории и культурным традициям нашей страны, что крайне важно», – подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.