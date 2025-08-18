Сельхозкооперативы Подмосковья могут получить субсидии до 28 августа 2025 года

18 августа 2025, 16:53

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 18 по 28 августа 2025 года сельскохозяйственные потребительские кооперативы Подмосковья могут подать заявки на государственную поддержку. Субсидии выделяются для развития агропромышленного комплекса и укрепления позиций местной продукции на рынке, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.