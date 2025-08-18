Сельхозкооперативы Подмосковья могут получить субсидии до 28 августа 2025 года

С 18 по 28 августа 2025 года сельскохозяйственные потребительские кооперативы Подмосковья могут подать заявки на государственную поддержку. Субсидии выделяются для развития агропромышленного комплекса и укрепления позиций местной продукции на рынке, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Заявки принимаются в электронном виде через систему «Электронный бюджет» на портале мер финансовой поддержки. Для участия необходимо подготовить пакет документов и заверить их усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.
Подробная информация о требованиях, условиях отбора и объемах финансирования доступна на официальном сайте программы. Инициатива призвана усилить кооперацию среди малых форм хозяйствования и помочь им занять более устойчивые позиции в отрасли.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркивают, что развитие сельской кооперации — ключевой фактор роста АПК. Ведомство намерено и дальше поддерживать проекты, которые способствуют созданию рабочих мест и улучшению качества жизни в сельской местности.