Сергиев Посад вошёл в топ-3 городов Золотого кольца по популярности у туристов
Сергиев Посад оказался в числе особенно популярных среди туристов городов Золотого кольца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
«Сергиев Посад расположился на второй строчке рейтинга, уступив только Переславлю-Залесскому. 23% от всех путешественников Московского региона посетили духовную столицу России и единственный город Подмосковья, входящий в Золотое кольцо», – отметили в министерстве.Там добавили, что жители Московского региона всё чаще путешествуют по Золотому кольцу. В III квартале 2025 года количество поездок выросло на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.