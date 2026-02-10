Шестилетие проекта «Активное долголетие» в Красногорске отметили концертом
Мероприятие с мастер-класса, танцами и концертом организовали в ДК «Подмосковье» в Красногорске в честь шестилетия проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздник состоялся в субботу, 7 февраля.
«В фойе Дворца культуры для гостей провели мастер-классы по изготовлению декоративных украшений. Кроме того, для всех желающих открыли танцпол, на котором долголеты продемонстрировали результаты своих занятий вальсом, фокстротом и фламенко. А затем на сцене выступили творческие коллективы округа», — говорится в сообщении.В настоящее время на территории Красногорска работают три отделения «Активного долголетия», там занимаются свыше трёх тысяч человек. Им доступны 16 различных программ, включая иностранные языки, информатику, спортивные тренировки и пр.