Школьники Подмосковья превзошли на ЕГЭ по математике среднероссийский уровень

01 июля 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Экзамен по профильной математике в Московской области в этом году выбрали без малого 18,5 тыс. выпускников – на 3 тыс. больше, чем в 2024-м. Средний балл по региону оказался выше среднероссийского, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





Там уточнили, что каждый второй участник ЕГЭ набрал от 70 баллов и выше. 49 выпускников получили максимальные 100 баллов.

«Средний балл по региону составил 63,4, что выше среднероссийского показателя в 62,1. Такие результаты показывают уровень математической подготовки старшеклассников Подмосковья. Особенно важно, что значительная часть выпускников ориентирована на поступление в технические и инженерные вузы», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«В этом году мы наблюдаем повышение сложности заданий № 18 и № 19. Они стали ключевыми для тех, кто стремился получить 100 баллов. Однако большинство выпускников справилось с экзаменом достойно. Особенно радует рост числа учеников, нацеленных на поступление в технические и ИТ-вузы. Это во многом – результат открытия в регионе математических классов и усиления внимания к профильной подготовке», – отметил председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике Андрей Павлов.