Школьники Подмосковья превзошли на ЕГЭ по математике среднероссийский уровень
Экзамен по профильной математике в Московской области в этом году выбрали без малого 18,5 тыс. выпускников – на 3 тыс. больше, чем в 2024-м. Средний балл по региону оказался выше среднероссийского, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Там уточнили, что каждый второй участник ЕГЭ набрал от 70 баллов и выше. 49 выпускников получили максимальные 100 баллов.
«Средний балл по региону составил 63,4, что выше среднероссийского показателя в 62,1. Такие результаты показывают уровень математической подготовки старшеклассников Подмосковья. Особенно важно, что значительная часть выпускников ориентирована на поступление в технические и инженерные вузы», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.По данным предметной комиссии, успешность выполнения заданий первой части экзамена в 2025 году осталась стабильно высокой, несмотря на усложнение отдельных заданий второй части.
«В этом году мы наблюдаем повышение сложности заданий № 18 и № 19. Они стали ключевыми для тех, кто стремился получить 100 баллов. Однако большинство выпускников справилось с экзаменом достойно. Особенно радует рост числа учеников, нацеленных на поступление в технические и ИТ-вузы. Это во многом – результат открытия в регионе математических классов и усиления внимания к профильной подготовке», – отметил председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике Андрей Павлов.Как подчеркнули в ведомстве, рост числа сдающих профильную математику и высокий средний балл – позитивный сигнал для школ, родителей и всей профориентационной системы региона. Современная экономика нуждается в специалистах со знанием точных наук, и всё больше подмосковных школьников выбирают такие профессии.