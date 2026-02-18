Школьников Подмосковья приглашают на XXXVII Математический праздник

18 февраля 2026, 13:23

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

22 февраля в Подмосковье пройдет XXXVII Математический праздник — всероссийская олимпиада для учащихся 6–7 классов, сообщает Министерство образования Московской области.





Принять участие могут все желающие школьники. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе ЕСР, выбрав «Классический Математический праздник» и одну из 28 удобных площадок в Подмосковье.



Олимпиада состоится в Гимназии им. Е.М. Примакова и Технолицее им. В.И. Долгих. Помимо выполнения заданий, участников ждут математические игры и турниры по головоломкам. Для родителей и школьников также подготовили лекции.



Старт в 10:00, продолжительность — 2 часа. Результаты олимпиады будут учитываться при отборе на программы Образовательного центра «Взлёт».