Соревнования по фиджитал-спорту в Раменском собрали участников из 26 регионов

28 сентября 2026, 16:13

оригинал Фото: Федерация килы России

На II Всероссийский фестиваль инновационных видов спорта «Победа» в Раменском собрались спортсмены из 26 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Там проходят соревнования по фиджитал-спорту, где цифровая среда сочетается с физическими дисциплинами. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет и ветераны боевых действий, выступающие в отдельном зачёте по тактической стрельбе.



Состязания проходят в спорткомплексе «Борисоглебский». Главная дисциплина фестиваля – Counter-Strike. Команды сначала соревнуются за компьютером, а затем выходят на тактическое поле, где в формате «пять на пять» проводят очный поединок. Помимо этого, в программе программирование и гонка дронов.



Фестиваль продлится до 29 сентября. Вход свободный. Все подробности доступны на сайте.





