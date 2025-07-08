Сотрудники МЧС устраняют последствия ливней и сильного ветра в Подмосковье
Спасатели устраняют последствия непогоды в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативную дежурную смену поступает информация о том, что в ряде городских округов зафиксированы падения деревьев и нарушено энергоснабжение. Силы и средства МЧС России привлекаются для ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений, в том числе к распиловке и уборке поваленных деревьев. Ситуацию контролирует главк МЧС по Московской области», – отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Подмосковье идёт дождь, местами с градом, дует сильный ветер. На севере и северо-западе области – в Истре, Мытищах, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Клину – устраняют последствия непогоды.
Повалено около 80 деревьев, повреждено семь автомобилей. В Истре упала на дорогу вышка сотовой связи. В ряде муниципалитетов фиксируют нарушения в работе энергосетей.