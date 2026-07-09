Социальные гарантии для контрактников в Подмосковье: льготы, выплаты и помощь семьям
В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для их родственников действует расширенная система социальной поддержки. Всего предусмотрено 75 различных мер помощи, при этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных пособий, контрактники могут воспользоваться дополнительными социальными гарантиями. Для иностранных граждан, которые заключили контракт на прохождение военной службы, предусмотрен упрощенный порядок оформления гражданства Российской Федерации.
Отдельное внимание в регионе уделяется ветеранам боевых действий. Для них доступны бесплатные социальные услуги, а также лечение и восстановление в трех крупных реабилитационных центрах Подмосковья. Полная информация о действующих мерах поддержки размещена на сайте регионального уполномоченного по правам человека и в специальном навигаторе на региональном портале государственных услуг.
Поддержка распространяется не только на самих военнослужащих, но и на их семьи. Родственникам контрактников помогают с трудоустройством, а детям предоставляют бесплатное питание в образовательных учреждениях и возможность внеочередного зачисления в детские сады. Кроме того, для членов семей военнослужащих предусмотрены льготные условия при поступлении в высшие учебные заведения.
Размер денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности. Для представителей рядового состава ежемесячные выплаты начинаются от 204 тысяч рублей, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные премии и выплаты за выполнение боевых задач.
Узнать подробнее о поступлении на контрактную службу и доступных мерах поддержки можно на специализированном портале контракт.мо, а также по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
Читайте также: