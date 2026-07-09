Социальные гарантии для контрактников в Подмосковье: льготы, выплаты и помощь семьям

09 июля 2026, 12:16

Подмосковье предоставляет социальные гарантии контрактникам и их семьям

оригинал Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Московской области для военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для их родственников действует расширенная система социальной поддержки. Всего предусмотрено 75 различных мер помощи, при этом 32 из них предоставляются исключительно на региональном уровне.