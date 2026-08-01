Старинная кузница в Кашире стала точкой притяжения для туристов

01 августа 2026, 13:09

В каширской «Мастерской Пламя» кузнец учит гостей древнему ремеслу

Фото: Иван Дубров

В Кашире кузнец Станислав Аникин организует мастер-классы и экскурсии в своей мастерской «Мастерская Пламя», где обучает основам кузнечного ремесла. Он демонстрирует элементы своей кузницы и работу с различными инструментами.







Детей кузнец учит основам кузнечного дела, например, ковать гвозди. Но в будущем он планирует организовать курсы и для взрослых, специализируясь на ножах и художественной ковке. Станислав также проводит экскурсии по своей мастерской, рассказывая о её устройстве.



Центральным элементом мастерской, по мнению мастера, является наковальня, которой уже более ста лет. Она была изготовлена в северной Германии и весит 120 килограммов. Важным инструментом является горн. В настоящее время Станислав использует газовый горн, но планирует построить печной горн на новом месте.



Для быстрой горячей формовки он применяет 20-тонный пресс, который позволяет ускорить работу в 50–60 раз по сравнению с молотом. Для доводки мелких и ювелирных изделий Аникин использует старинную наковальню, которой около 300 лет. Этот инструмент, как и другие экспонаты, хранится в мастерской. В «Мастерской Пламя» также есть коллекция антикварных молотков, пригодных для использования в кузнечном деле.



Кузница расположена в историческом центре Каширы, во дворе бывшей Городской думы. Это здание, возведённое во второй половине XIX века, служило почтовыми конюшнями, откуда дилижансы отправлялись по всей Российской империи. Сейчас здесь создаются уникальные изделия из металла.



Станислав Аникин работает над индивидуальными заказами, воплощая в металле оригинальные формы и предметы. На его рабочем столе сейчас находятся новые изделия: лампа, созданная по библейским мотивам, с стойкой, обвитой согнутыми гвоздями, и винная полка, скованная из железнодорожного рельса 1926 года выпуска.



«Мастерская Пламя» открылась два года назад и активно участвует в туристическом проекте «Поехали в Каширу». Вместе с коллегой, Михаилом Херувимовым, создателем арт-мастерской «Деревянная сова», они работают над проектом по преобразованию прилегающей территории в арт-квартал. Здесь будут проводиться фестивали, на которые будут приглашаться ремесленники различных направлений: кожевники, стеклодувы, гончары. Жители Каширы и туристы смогут освоить древние профессии и, возможно, стать новыми ремесленниками.