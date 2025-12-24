Стройконтроль Подмосковья следит за качеством работ в Мариуполе
Специалисты Управления технического надзора капремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, проверяют качество восстановительных работ в Мариуполе. Сейчас эксперты принимают строительные работы в девятиэтажном жилом доме в Орджоникидзевском районе города, сообщили в ведомстве.
Подрядчики полностью обновили кровлю здания, отреставрировали фасад и заменили инженерные системы. В доме наладили центральное отопление, канализацию и электроснабжение, установили новые окна. А еще специалисты благоустроили прилегающую территорию.
Все выполненные работы вернули дому эксплуатационные характеристики, повысили уровень безопасности и создали комфортные условия для жизни жителей.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее отметил значимость работы специалистов стройконтроля.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — сказал Кирилл Григорьев.Восстановительные работы выполняет подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области. Специалисты стройконтроля регулярно выезжают на объект, оценивают текущее состояние работ, проверяют качество материалов и следят за соблюдением сроков.