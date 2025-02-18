Строительная готовность образовательного комплекса в Химках достигла 40%

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Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест возводят в микрорайоне Новогорск округа Химки, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 40%, сдать его в эксплуатацию должны к 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Комплекс состоит из блока школы на 100 мест и блока детского сада на 170 воспитанников. Сейчас на объекте ведётся кладка внутренних перегородок, фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков и инженерных сетей, в работах участвуют 45 человек, используется три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Строительство воспитательное-образовательного комплекса начиналось за счёт инвестора, но затем работы приостановились. Для их продолжения объект включили в государственную программу.
Лев Каштанов