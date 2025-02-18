Строительная готовность образовательного комплекса в Химках достигла 40%

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест возводят в микрорайоне Новогорск округа Химки, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 40%, сдать его в эксплуатацию должны к 1 сентября, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.