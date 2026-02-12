Строительство путепровода в Опалихе завершат в четвёртом квартале 2026 года
Путепровод над железнодорожными путями строят в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Ход работ проверил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет около 40%. Завершить работы планируют в четвёртом квартале текущего года.
«Пролётное строение установят в проектное положение к середине марта. После этого можно будет приступить к армированию и бетонированию», — сказал Марат Сибатулин.Двухполосный путепровод является частью строящейся развязки, которая соединит улицы Ольховую и Мира. Это улучшит транспортную ситуацию для 20 тысяч жителей микрорайона.