Студентов и педагогов СПО приглашают к участию в акции «СПО — сила единства!»

23 марта 2026, 17:09

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Министерство просвещения РФ совместно с Институтом развития профессионального образования запустило Всероссийскую акцию «СПО — сила единства!», приуроченную к Году единства народов России. Акция продлится до декабря, ​сообщает Министерство образования Московской области.







Участниками могут стать студенты колледжей и техникумов, педагоги, мастера производственного обучения, управленцы, выпускники и работодатели. Им предлагается разместить в соцсетях посты с фото или видео на одну из тем:

«Культура и промыслы в профессиях»: о народных традициях и культурных особенностях региона, отражённых в профессиях СПО (включая редкие специальности);

«Профессиональные компетенции региона»: о значимых для субъекта направлениях подготовки и их вкладе в развитие страны;

«#СилаЕдинстваСПО»: истории о том, как учёба, проектная и волонтёрская деятельность объединяют представителей разных культур.

«Ничто так не объединяет, как общее дело. Молодые люди разных национальностей работают плечом к плечу, осваивая специальности и участвуя в чемпионатах. Традиции каждого народа не растворяются — они складываются в общий успех», — отметил ректор ИРПО Сергей Кожевников.