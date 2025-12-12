Студия «Фламинго» выступила на юбилейном Кремлёвском кадетском балу

12 декабря 2025, 09:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск

Хореографическая студия «Фламинго» из Подольска 10 декабря представила свои новые танцевальные номера на X Международном Кремлёвском кадетском балу, ​сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Подготовка к выступлению заняла около двух недель, в программу вошли постановки под композиции, выбранные режиссёром мероприятия. На сцену вышли 20 подольских старшеклассников.



Участники смогли увидеть масштабное шествие — около 3,4 тысячи кадетов в парадных мундирах и их спутниц в бальных платьях. На бал пригласили воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, курсантов военных вузов, представителей молодёжных и патриотических объединений, волонтёров, а также зарубежные делегации.



В этом году в мероприятии приняли участие более 270 гостей из 62 стран. Бал был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Для студии «Фламинго» это уже второе участие в столь крупном событии.



Следующим шагом для коллектива станет поездка в Суздаль: 16 декабря подольские танцоры выступят на Всероссийском конкурсе «Новый рост».