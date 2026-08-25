Телефонные мошенники забрали у жительницы Балашихи 1,7 млн рублей за посылку

25 августа 2026, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

39-летняя жительница Балашихи отдала мошенникам около 1,7 млн рублей, попавшись на двухэтапную схему обмана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине позвонил неизвестный, представился курьером, который должен принести оплаченную посылку, и под этим предлогом узнал у неё номер СНИЛС. Затем пришло СМС-сообщение о попытке входа в аккаунт на «Госуслугах». А после этого позвонил лжеспециалист Росфинмониторинга, который заявил о краже персональных данных и о том, что злоумышленники пытаются взять кредит на имя женщины и забрать её сбережения.





«Чтобы «спасти» накопления, мошенники велели обналичить их и передать курьеру — якобы для зачисления на безопасный счёт», — говорится в сообщении.