Телефонные мошенники забрали у жительницы Балашихи 1,7 млн рублей за посылку
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
39-летняя жительница Балашихи отдала мошенникам около 1,7 млн рублей, попавшись на двухэтапную схему обмана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала женщине позвонил неизвестный, представился курьером, который должен принести оплаченную посылку, и под этим предлогом узнал у неё номер СНИЛС. Затем пришло СМС-сообщение о попытке входа в аккаунт на «Госуслугах». А после этого позвонил лжеспециалист Росфинмониторинга, который заявил о краже персональных данных и о том, что злоумышленники пытаются взять кредит на имя женщины и забрать её сбережения.
«Чтобы «спасти» накопления, мошенники велели обналичить их и передать курьеру — якобы для зачисления на безопасный счёт», — говорится в сообщении.Женщина так и сделала, а потом поняла, что её обманули, и подала заявление в полицию.
Оперативникам удалось задержать посыльного мошенников. Оказалось, что это 30-летний житель Хабаровского края. Он рассказал, что сам стал жертвой преступников по такой же схеме. В его обязанности входило забирать у людей деньги, переводить в криптовалюту и переводить на указанные кураторами счета.