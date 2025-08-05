Учащиеся Подмосковья должны подтвердить льготу на «Стрелку» до 24 августа
Школьники и студенты Московской области обязаны подтвердить право на использование льготной транспортной карты «Стрелка», чтобы избежать её блокировки. Крайний срок подтверждения — 24 августа. Предупреждение об этом выпустили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
Подтверждение права на использование карты «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности проводится через региональный портал госуслуг.
«Для подтверждения права на льготу пользователь должен зайти в раздел «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и заполнить заявление по инструкции», — говорится в сообщении.Услуга должна быть оказана за шесть рабочих дней. Если для проверки права на льготу понадобятся дополнительные документы, учащему нужно будет обратиться в офис МФЦ.