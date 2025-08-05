Учащиеся Подмосковья должны подтвердить льготу на «Стрелку» до 24 августа

05 августа 2025, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Школьники и студенты Московской области обязаны подтвердить право на использование льготной транспортной карты «Стрелка», чтобы избежать её блокировки. Крайний срок подтверждения — 24 августа. Предупреждение об этом выпустили в подмосковном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.





Подтверждение права на использование карты «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности проводится через региональный портал госуслуг.





«Для подтверждения права на льготу пользователь должен зайти в раздел «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». В «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и заполнить заявление по инструкции», — говорится в сообщении.