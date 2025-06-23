Утром 23 июня загруженность дорог Подмосковья достигла четыре балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В понедельник утром, 23 июня, дорожная загруженность в Подмосковье оценивается в 4 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным ведомства, на дорогах региона зафиксировано более 1 миллиона автомобилей — это на 1,25% выше среднего показателя за прошлый месяц.
Основные затруднения наблюдаются на въездах в Москву. Наиболее загружены трассы М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также Ленинградское, Щёлковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское, Варшавское, Минское, Можайское, Рублёво-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров во избежание аварийных ситуаций.