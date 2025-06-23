Утром 23 июня загруженность дорог Подмосковья достигла четыре балла

23 июня 2025, 09:54

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В понедельник утром, 23 июня, дорожная загруженность в Подмосковье оценивается в 4 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.