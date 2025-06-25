В 65 подмосковных парках отметят День молодёжи

25 июня 2025, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 65 парках Московской области 28 июня проведут общеобластное мероприятие «Молодёжь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Посетителей ждут спортивные и танцевальные шоу, квесты, занятия по йоге, тренировки по аэробике, выступления музыкальных групп и многое другое.



«Так, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск откроют площадки настольных игр и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Парк «Свердловский» Лосино-Петровского городского округа гостей пригласят на йогу смеха, зумбу, турниры по футболу и настольному теннису. В вечерней программе выступит кавер-группа «Московские каникулы». Украшением праздника в парк «Городок» в Рузе станут выставка мототехники, показательные выступления от мотошколы Ride Tour, концертная программа и пенная дискотека», – говорится в сообщении.