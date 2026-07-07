В Дедовске отремонтируют шесть грунтовых дорог
Шесть грунтовых дорог общей протяжённостью около четырёх километров отремонтируют в текущем году в городе Дедовск округа Истра. Ход работ на одной из них — на Колхозной улице — проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Улицу ремонтируют по запросу местных жителей. Покрытие на ней меняют на асфальтобетонное.
«В регионе реализуется большая программа по обновлению дорог к малым населённым пунктам. Мы видим все обращения по тем деревням, коттеджным поселкам, СНТ, которые в них нуждаются, они у нас в приоритете. Сегодня приехали в Дедовск, где у жителей также был справедливый запрос на реконструкцию дорог. Здесь в этом году заменим целый комплекс дорожного покрытия», — сказал Воробьёв.Он добавил, что программу по дорогам к малым населённым пунктам планируется расширять.
«Понимаем, насколько важно иметь комфортный доступ к дому для жителей, для доставки продуктов питания, для различных служб. Поэтому дальше эту программу, которая идет не первый год, будем продолжать во всех округах Московской области. Где-то укладываем асфальт, где-то делаем отсыпку, обслуживаем», — отметил глава региона.На Колхозной улице уже сделано песчано-щебеночное основание. Покрытие также меняют на улице Малиновка: там планируют завершить работы до конца текущего месяца. На Лесной улице и дорогах к СНТ «Сад №3» и СНТ «Связист» ремонт начнётся в августе и закончится до начала осени. А работы на Западной улице и дороге к СНТ «Чайка» уже выполнили.