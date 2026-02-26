В девяти округах Подмосковья обновили график вакцинации животных от бешенства

26 февраля 2026, 17:36

оригинал Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Территориальное ветеринарное управление № 1 опубликовало новый график выездной вакцинации домашних питомцев против бешенства. Бесплатно привить собак и кошек смогут жители Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского, Рузского, Шаховского, Волоколамского, Лотошинского, Истринского и Красногорского округов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Бешенство представляет серьёзную угрозу для животных и человека. Регулярная вакцинация — наиболее эффективный способ защиты. В 2025 году прививку от бешенства в регионе получили уже свыше 80 тысяч собак и около 65 тысяч кошек. Животным доступна бесплатная вакцина отечественного производства «Рабикан».



Ознакомиться с расписанием можно на сайте ветуправления и на портале «Мой АПК». Также работает единая горячая линия: +7 (495) 668-01-25 (ежедневно с 9:00 до 21:00, в ночное время — голосовой помощник «Вита»).



В ведомстве призвали владельцев не откладывать процедуру и своевременно заботиться о здоровье питомцев.