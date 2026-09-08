В девяти подмосковных округах починили линии освещения вдоль дорог

08 сентября 2026, 22:49

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора за неделю восстановили работоспособность 11 линий освещения на региональных дорогах девяти округов. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Работы по ремонту освещения провели в городах на улицах Гагарина и Кооперативной в Жуковском; на улице Городковской в Павловском Посаде; на проспекте Мира во Фрязине; на улице 50 лет Октября в Белозёрском городского округа Воскресенск, а также на улице Володи Дубинина в Подольске.



Помимо этого, в Подольске починили линию освещения на улице Объездная Дорога в посёлке Сосновый Бор. Кроме того, ремонт линий провели на Носовихинском шоссе в деревне Чёрное городского округа Балашиха, на Красковском шоссе в посёлке городского типа Малаховка городского округа Люберцы и на дороге в посёлке гидроузла имени Куйбышева муниципального округа Истра.





