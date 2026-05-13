В Дмитровском округе прошёл юбилейный турнир по гольфу среди школьных команд

13 мая 2026, 16:30

В Дмитровском округе на территории клуба «Дмитров Гольф Резорт» прошёл юбилейный, десятый турнир по гольфу среди школьных команд Московской области. Как сообщает Regions.ru, соревнования собрали рекордное количество участников — 19 команд из разных городов региона.





На поле вышли ученики со второго по седьмой класс. Среди них — уже опытные спортсмены, например Максим Машинин из Деденевской школы, который не раз становился призёром областных турниров.



На церемонии открытия президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов вручил наборы оборудования нескольким школьным командам и объявил о важном шаге в развитии детского спорта.

«В этом году в Подмосковье откроются профессиональные гольф-секции как минимум в двух школах. И с каждым годом их число будет расти», — отметил Гаврилов.