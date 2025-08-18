В Дубне прошёл полумарафон «Большая Волга» с участием более 1400 бегунов

18 августа 2025, 09:25

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Дубне состоялся четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» — полумарафон «Большая Волга», собравший свыше 1400 спортсменов из Подмосковья и других регионов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Бегунам предложили дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а старт полумарафону дали у Дома физкультуры. Для детей организовали забеги на 300 и 600 метров. После финиша участники и зрители могли посетить достопримечательности города, включая набережную им. Менделеева, аллею Высоцкого и музеи Дубны.



Победителем главной дистанции стал Александр Романов из Павловского Посада, улучшивший личный рекорд. На 10 км первой пришла жительница Дубны Александра Высоцкая. Особое внимание привлекли ветераны спорта: 87-летний Юрий Исаев из Одинцова преодолел 5 км, а 75-летняя москвичка Любовь Уварова успешно завершила полумарафон.



Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области



Соревнование включено в календарь «Суперлиги Подмосковья» с 2024 года. В сезоне-2025 серия стартов завершится кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN» 18 октября. Проект «Суперлига Подмосковья» объединяет любителей бега, лыж, плавания, велоспорта и лыжероллеров. С начала работы его участники суммарно преодолели свыше 21 млн км.





