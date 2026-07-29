В Дзержинском до конца года модернизируют четыре детские площадки
В этом году в Дзержинском модернизируют четыре детские игровые площадки. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков на встрече с жителями в формате выездной администрации, рассказали в пресс-службе городского округа Люберцы.
Встреча состоялась в Доме культуры «Энергетик».
«Приоритет – модернизация ЖКХ в Дзержинском. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва сейчас ведётся капитальный ремонт шести центральных тепловых пунктов и замена почти 3,5 километров теплосетей. Также в этом сезоне обновим покрытие в 15 дворах, обустроим 18 народных троп, модернизируем четыре детские площадки. С адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф», – отметил Владимир Волков.
Он добавил, что 1 сентября после капремонта откроется корпус «Интеллект» гимназии №5. Помимо этого, разрабатывается проект благоустройства Дзержинского карьера.