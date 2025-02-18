В Голицыне построят поликлинику на 300 посещений в смену

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Поликлинику, рассчитанную на 300 посещений за одну смену, построят в городе Голицыно Одинцовского округа, в настоящее время подряд на строительные работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить поликлинику общей площадью около 5,4 тыс. квадратных метров и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Строительство поликлиники должно быть завершено в 2028 году.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 586 миллионов 205 тысяч 723 рубля 28 копеек. Заявки принимаются до 4 марта.
Лев Каштанов