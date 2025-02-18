В Голицыне построят поликлинику на 300 посещений в смену

Поликлинику, рассчитанную на 300 посещений за одну смену, построят в городе Голицыно Одинцовского округа, в настоящее время подряд на строительные работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.