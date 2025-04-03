В Красногорске стартовал ремонт пешеходного Павшинского моста

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт покрытия пешеходного Павшинского моста начался в Красногорске, завершить работы планируется уже в июне, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила в официальном Telegram-канале ведомства.
«В ходе работ будет обновлено свыше 420 метров покрытия на всём протяжении моста и обустроена велодорожку шириной 2,5 метра. На время работ движение по мосту перекрывать не станут: обновление будет проходить в два этапа, и на каждом из этапов одна часть моста останется открытой для прохода», — говорится в сообщении.Велодорожку, которая сейчас расположена в центре моста, перенесут к краю, а её цвет жители могут выбрать сами: для этого открыто онлайн-голосование, которое продлится до 10 апреля.
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