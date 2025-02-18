В Ленинском округе стартовал четвёртый этап реконструкции Каширского шоссе

«В развязку войдёт путепровод протяжённостью 191 метр. Светофоров на нём не будет. Ещё обустроим дублёры и разворотные участки, которые обеспечат доступность между ближайшими населенными пунктами: городом Видное, деревнями Тарычево, Таболово, Пуговичино, Дыдылдино и посёлком Петровское», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

Фото: ТГ-канал губернатора МО Андрея Воробьёва

Фото: ТГ-канал губернатора МО Андрея Воробьёва

Он отметил, что все работы в рамках четвёртого этапа реконструкции Каширского шоссе должны быть завершены во втором квартале 2026 года.Глава региона также напомнил, что в настоящее время продолжаются работы по второму и третьему этапам реконструкции Каширского шоссе. В ходе второго этапа строится развязка между Каширским и Володарским шоссе, открыть по ней движение планируется во втором квартале текущего года.А в рамках третьего этапа ведётся создание путепровода через А-105 в районе деревни Апаринки, а также разворотных петель и подземных пешеходных переходов. Срок окончания работ — третий квартал 2026 года.