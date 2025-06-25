В Луховицком авиационном техникуме стартовала приёмная кампания

оригинал Фото: istockphoto / max-kegfire

В Луховицком авиационном техникуме началась приёмная кампания. Подать документы можно по нескольким специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.



На бюджетной основе техникум предлагает обучение по следующим направлениям:

  • Производство и обслуживание авиационной техники;
  • Информационные системы и программирование (по программе «Профессионалитет»);
  • Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
  • Технология машиностроения («Профессионалитет»);
  • Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков («Профессионалитет»).
На внебюджетной основе (очно-заочная форма обучения для выпускников 11 классов) доступна специальность «Производство и обслуживание авиационной техники».

Приёмная комиссия работает до 15 августа по адресу: г. Луховицы, ул. Горького, д. 3б.

График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 16:00, выходные — суббота и воскресенье.

Справки по телефонам: 8 (496) 632-49-49, 8 (991) 265-35-22, 8 (496) 635-91-82.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте техникума в разделе «Абитуриенту».
Дайана Хусинова

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