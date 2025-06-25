В Луховицком авиационном техникуме стартовала приёмная кампания
В Луховицком авиационном техникуме началась приёмная кампания. Подать документы можно по нескольким специальностям, сообщает Министерство образования Московской области.
На бюджетной основе техникум предлагает обучение по следующим направлениям:
- Производство и обслуживание авиационной техники;
- Информационные системы и программирование (по программе «Профессионалитет»);
- Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
- Технология машиностроения («Профессионалитет»);
- Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков («Профессионалитет»).
Приёмная комиссия работает до 15 августа по адресу: г. Луховицы, ул. Горького, д. 3б.
График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 16:00, выходные — суббота и воскресенье.
Справки по телефонам: 8 (496) 632-49-49, 8 (991) 265-35-22, 8 (496) 635-91-82.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте техникума в разделе «Абитуриенту».