В люберецком ЖК «Томилино Парк» построили детсад на 360 мест
Строительство детского сада, рассчитанного на 360 воспитанников, завершилось на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. Сейчас там ведётся подготовка к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Здание детсада трёхэтажное, его общая площадь составляет более 4 600 квадратных метров.
«В новом детском саду обустроены 15 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты психолога и логопеда, медпункт с процедурной и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.Застройщик возвёл детский сад за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.