24 июня 2026, 19:08

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Люберцах определился ещё один мультистобалльник. Это выпускник гимназии №56 Егор Мацыгур, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Максимальный балл выпускник набрал на ЕГЭ по физике и математике. Единый госэкзамен по физике на 100 баллов сдали ещё три люберецких 11-классника.

«Наивысший балл на экзамене по физике получили Георгий Пшенов из лицея №4, Иван Жулин из лицея №12 и Кирилл Бабичев из гимназии №16 «Интерес». Поздравляю ребят, их наставников и родителей», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.