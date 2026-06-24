В Люберцах определился ещё один мультистобалльник
В Люберцах определился ещё один мультистобалльник. Это выпускник гимназии №56 Егор Мацыгур, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Максимальный балл выпускник набрал на ЕГЭ по физике и математике. Единый госэкзамен по физике на 100 баллов сдали ещё три люберецких 11-классника.
«Наивысший балл на экзамене по физике получили Георгий Пшенов из лицея №4, Иван Жулин из лицея №12 и Кирилл Бабичев из гимназии №16 «Интерес». Поздравляю ребят, их наставников и родителей», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Он добавил, что в муниципалитете уже 22 высоких результата по ЕГЭ: по пять – по математике, литературе и русскому языку, четыре – по физике, три – по химии.
Дважды 100 баллов на ЕГЭ – по химии и русскому языку – набрал выпускник гимназии №16 «Интерес» Никита Нестеров.