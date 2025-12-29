В Мытищах после масштабной реконструкции открылся театр «ФЭСТ»

29 декабря 2025, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Мытищах после реконструкции новогодним спектаклем открылся театр драмы и комедии «ФЭСТ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.