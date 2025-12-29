В Мытищах после масштабной реконструкции открылся театр «ФЭСТ»
В Мытищах после реконструкции новогодним спектаклем открылся театр драмы и комедии «ФЭСТ». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На первом этапе обновления существующего здания появились две новые площадки в виде пристроек с двух сторон от основного здания. Их площадь превышает тысячу квадратных метров. Фойе большого зала расширили. В пристройках разместили помещения для реквизита, декораций и костюмов, шесть гримёрных, мультимедийную студию, два репетиционных зала и помещения для хранения оборудования.
Прилегающую территорию благоустроили. В театре заменили мебель, на основной и камерной сценах установили дополнительное оборудование.
Второй этап реконструкции включает поставку оборудования в мультимедийную студию, оргтехники и мебели – в административные помещения и гримёрные комнаты.
В торжественном открытии театра участвовали глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов муниципалитета Андрей Гореликов, худрук театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.
История театра началась в 1976 году. В 1995-м администрация Мытищ предоставила театру заброшенное здание бывшего кинотеатра «Родина» на улице Щербакова. Коллектив провёл его реконструкцию, но в 2004 году оно пострадало от пожара. После ремонта в 2005 году театр вернулся в здание.