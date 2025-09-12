В Московской области уровень безработицы достиг исторического минимума — 1,4%

12 сентября 2025, 13:20

оригинал Фото: iStock

В Подмосковье сохраняется очень низкий уровень безработицы — всего 1,4%, что ниже среднего показателя по стране. В регионе занято более 4,7 млн человек, а за год уровень безработицы снизился на 0,4% и достиг исторического минимума, подчеркнули в Минсоцразвития Московской области.







На каждого безработного в Подмосковье приходится в среднем 17 вакансий. Сегодня в регионе открыто более 85 тысяч рабочих мест в разных сферах: производство — 44,8 тыс., строительство — 6,5 тыс., транспорт — 5,1 тыс., ЖКХ — 3,3 тыс.