В Московской области в будущем году запустят производство стройматериалов
В Подмосковье появится комплекс по производству кирпича, пескоцементных блоков и тротуарной плитки. Разрешение на строительство получила компания «РР Девелопмент», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инвестпроект реализуется в городском округе Домодедово. Застройщиком выступит Группа компаний «Веста».
«Планируется построить производственно-складской комплекс площадью 2 тыс. кв. м, где будут выпускать строительные изделия. Инвестиции оцениваются в 85 млн рублей. Запустить производство планируют в будущем году. На предприятии создадут около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Продукцию компании применяют при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, инженерно-технического назначения, а также при благоустройстве территорий.