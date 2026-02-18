Достижения.рф

В Одинцовском округе построят паркинг почти на 500 машин

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый надземный паркинг на 498 машин построят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского округа. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.



Площадь паркинга составит более 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания разместят помещения общественного назначения. Облик здания будет напоминать о водной стихии.

«Фасады украсит композиция из алюминиевых ламелей, имитирующих движение волн. Плавный изгиб угловой части здания создаст эффект непрерывного поток, а на кровле тему воды продолжит изображение расходящихся кругов», — сказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Строительство планируется начать во втором квартале этого года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0