В Одинцовском округе построят паркинг почти на 500 машин

18 февраля 2026, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоуровневый надземный паркинг на 498 машин построят на территории жилого комплекса «Заречье Парк» в посёлке Заречье Одинцовского округа. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Площадь паркинга составит более 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания разместят помещения общественного назначения. Облик здания будет напоминать о водной стихии.





«Фасады украсит композиция из алюминиевых ламелей, имитирующих движение волн. Плавный изгиб угловой части здания создаст эффект непрерывного поток, а на кровле тему воды продолжит изображение расходящихся кругов», — сказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.