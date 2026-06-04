В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать контейнеры для крови и её компонентов

04 июня 2026, 18:01

оригинал А. Воробьёв и М. Юдин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Особой экономической зоне «Дубна» появится высокотехнологичное производство контейнеров для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов. Соглашение о реализации проекта подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании «Гемолайн» Михаил Юдин.





Это важный проект для здравоохранения и технологического суверенитета страны. Контейнеры для крови ежедневно используют в больницах и лабораториях.

«Пока зависимость от импорта сохраняется, поэтому запуск отечественного производства имеет особое значение. «Гемолайн» планирует увеличить долю расходных материалов для медицины на российском рынке. Инвестор построит в 2028 году в Особой экономической зоне «Дубна» современный производственный комплекс, где каждый год будут выпускать 2,5 млн наборов контейнеров. Объем инвестиций составляет порядка 1,1 млрд рублей. Открытие производства позволит создать до 300 рабочих мест», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Для нас было важно найти площадку с развитой промышленной инфраструктурой, понятными условиями для инвесторов и возможностью долгосрочного развития производства. ОЭЗ «Дубна» оказалась логичным выбором. Рассчитываем, что проект станет полноценной частью промышленной экосистемы региона», – отметил Юдин.