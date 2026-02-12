В Павловском Посаде открылась уникальная выставка утюгов
Выставка утюгов из коллекции Леонида Пахомова «Утюги на все лады» открылась в «Доме Широкова» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В экспозицию вошли предметы, созданные в XVIII-XX веках. Некоторые из них весят около десяти килограммов.
«Посетители увидят чугунные печные и угольные утюги, первые электрические модели и более поздние разработки. География выставки широкая — представлены экспонаты, выпущенные не только на российских и европейских предприятиях, но сделанные в Северной Африке, в том числе в Тунисе», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 4 октября. Возрастных ограничений нет.
Выставочный зал «Дома Широкова» находится по адресу: Павловский Посад, площадь Революции, дом №9.