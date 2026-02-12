В Павловском Посаде открылась уникальная выставка утюгов

12 февраля 2026, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выставка утюгов из коллекции Леонида Пахомова «Утюги на все лады» открылась в «Доме Широкова» в Павловском Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В экспозицию вошли предметы, созданные в XVIII-XX веках. Некоторые из них весят около десяти килограммов.





«Посетители увидят чугунные печные и угольные утюги, первые электрические модели и более поздние разработки. География выставки широкая — представлены экспонаты, выпущенные не только на российских и европейских предприятиях, но сделанные в Северной Африке, в том числе в Тунисе», — говорится в сообщении.