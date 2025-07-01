В Павловском Посаде провели приём жителей по вопросам ЖКХ и благоустройства

01 июля 2025, 17:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Девять заявителей обратились к заместителю главы Павлово-Посадского городского округа Александру Белоусову в ходе личного приём в администрации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Вопросы граждан касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, улучшения состояния городской среды, обслуживания жилых домов, ремонта муниципальных объектов и эффективности работы коммунальщиков.



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.



«Белоусов внимательно выслушал каждого посетителя, их комментарии и предложения, предоставил подробные разъяснения в рамках действующего законодательства. Он подчеркнул важность оперативной реакции на запросы граждан, поэтому поручил представителям городских служб в очном формате встретится с заявителями на месте и предложить пути решения проблем. Все обращения были зарегистрированы», – отметили в пресс-службе.