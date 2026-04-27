В Павловском Посаде провели юбилейный конкурс актёрской песни
Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» состоялся пятый ежегодный Конкурс актёрской песни «Эх, яблочко!». Он проходил в рамках X Международного кинофестиваля «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На конкурсе было мало просто красиво спеть. Нужно было прожить песню, раскрыть её характер, превратить три минуты вокала в маленький спектакль. С этой задачей блестяще справились певцы, актёры, музыканты и поэты.
«Музыка – это гораздо больший вывод, чем сама жизнь» – говорил легендарный актёр Тихонов. Прошедший конкурс доказал правоту этих слов.
Выступления оценивали деятели эстрады и кино. Председателем звёздного жюри стала заслуженная артистка России Ия Нинидзе. В его состав вошли певица Наталия Кудрявцева и режиссёр Николай Вороновский.
Первое место по итогам конкурса заняла Наталия Горлатова, второе – Екатерина Калинина, на третьем оказался Сергей Федотов.