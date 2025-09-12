Достижения.рф

В Подмосковье 8,5 тыс. домов перешли на электронное голосование в ГИС ЖКХ

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В регионе около 8,5 тыс. многоквартирных домов теперь проводят общие собрания собственников через ГИС ЖКХ. Электронный формат упрощает процедуру и делает её более прозрачной, а еще снижает бумажный документооборот, рассказали в Минчистоты Московской области.



Жители могут участвовать в голосовании прямо с компьютера или телефона, узнавать о задолженности, вносить показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, проверять лицензии управляющих организаций и следить за ходом капремонта.

Так исключается фальсификация протоколов, невозможна незаконная смена управляющей организации, а дома проще вносить в реестр. Система доступна на сайте ГИС ЖКХ и в мобильном приложении «Госуслуги.Дом».
Ирина Паршина

