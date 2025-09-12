В Подмосковье 8,5 тыс. домов перешли на электронное голосование в ГИС ЖКХ

12 сентября 2025, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В регионе около 8,5 тыс. многоквартирных домов теперь проводят общие собрания собственников через ГИС ЖКХ. Электронный формат упрощает процедуру и делает её более прозрачной, а еще снижает бумажный документооборот, рассказали в Минчистоты Московской области.





