В Подмосковье 8,5 тыс. домов перешли на электронное голосование в ГИС ЖКХ
В регионе около 8,5 тыс. многоквартирных домов теперь проводят общие собрания собственников через ГИС ЖКХ. Электронный формат упрощает процедуру и делает её более прозрачной, а еще снижает бумажный документооборот, рассказали в Минчистоты Московской области.
Жители могут участвовать в голосовании прямо с компьютера или телефона, узнавать о задолженности, вносить показания счетчиков, оплачивать ЖКУ, проверять лицензии управляющих организаций и следить за ходом капремонта.
Так исключается фальсификация протоколов, невозможна незаконная смена управляющей организации, а дома проще вносить в реестр. Система доступна на сайте ГИС ЖКХ и в мобильном приложении «Госуслуги.Дом».
Так исключается фальсификация протоколов, невозможна незаконная смена управляющей организации, а дома проще вносить в реестр. Система доступна на сайте ГИС ЖКХ и в мобильном приложении «Госуслуги.Дом».