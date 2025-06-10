В Подмосковье этим летом получат временную работу около 30 тыс. подростков
В Московской области в период летних каникул организовали программу по трудоустройству подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Труд в летние месяцы позволяет школьникам провести каникулы с пользой – заработать, получить первый профессиональный опыт и определиться с карьерой.
«В Подмосковье уже устроены на работу свыше 9 тыс. школьников. Всего же летом этого года временную работу в регионе получат более 30 тыс. подростков. Программа охватывает разные сферы деятельности – работу в учреждениях образования, культуры, в сфере обслуживания, сельского хозяйства и многое другое», – заявила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Подростки 14 лет могут работать не более четырёх часов в день и 24 часов в неделю, 15-летние – до пяти часов в день, а школьники 16-17 лет – до семи часов в сутки и до 35 – в неделю.
Помимо зарплаты от работодателя, при официальном трудоустройстве через портал «Работа в России» подростки могут получить дополнительную выплату от Кадрового центра. Это 2646 рублей за полный отработанный месяц.
По вопросам трудоустройства можно обратиться в Кадровый центр Подмосковья по электронной почте msrczn_trud1418@mosreg.ru или по телефону 8(496)763-04-13 доб. 830, 831, 832. Доступные вакансии можно найти на портале.