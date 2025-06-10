В Подмосковье этим летом получат временную работу около 30 тыс. подростков

10 июня 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в период летних каникул организовали программу по трудоустройству подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.





Труд в летние месяцы позволяет школьникам провести каникулы с пользой – заработать, получить первый профессиональный опыт и определиться с карьерой.

«В Подмосковье уже устроены на работу свыше 9 тыс. школьников. Всего же летом этого года временную работу в регионе получат более 30 тыс. подростков. Программа охватывает разные сферы деятельности – работу в учреждениях образования, культуры, в сфере обслуживания, сельского хозяйства и многое другое», – заявила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.