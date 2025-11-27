В Подмосковье мигранту ужесточили приговор по делу о гибели инвалида
Московский областной суд отменил приговор по делу о гибели 49-летнего инвалида. Речь идет о Тошове Ш., которого ранее признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
Как установил суд первой инстанции, 17 октября 2025 года Тошов вступил в конфликт с глухонемым инвалидом. В ходе ссоры он несколько раз ударил мужчину руками по голове и один раз — ногой в грудь. Потерпевший упал, ударился головой об асфальт и скончался на месте.
Щёлковский суд назначил Тошову один год лишения свободы условно и штраф 700 тысяч рублей. Потерпевшая сторона не согласилась с таким решением и подала апелляцию.
После повторного рассмотрения дела Московский областной суд отменил приговор и переквалифицировал действия обвиняемого на более тяжкую статью. Суд признал Тошова виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Мособлсуд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Тошова взяли под стражу прямо в зале суда.
