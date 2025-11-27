В Подмосковье мигранту ужесточили приговор по делу о гибели инвалида

27 ноября 2025, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

Московский областной суд отменил приговор по делу о гибели 49-летнего инвалида. Речь идет о Тошове Ш., которого ранее признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлсуда.